“MON JARDIN, MA VILLE” À MAZÉ Mazé-Milon, 15 mai 2022, Mazé-Milon.

“MON JARDIN, MA VILLE” À MAZÉ Place de l’église Mazé Mazé-Milon

2022-05-15 – 2022-05-15 Place de l’église Mazé

Mazé-Milon Maine-et-Loire

Des invités sur le marché : toute la matinée, en plus de vos commerçants habituels, retrouvez :

Alisée qui vous proposera de découvrir l’énergie photovoltaïque et vous conseillera pour une éventuelle installation à domicile.

Le CAV Toile de Graines qui vous présentera ses activités, nombreuses et variées !

Les Jardiniers du Val d’Authion, qui concocteront pour l’occasion toutes sortes de jus issus de leur production : détox, jus de fruits, apéritifs…

La Ligue de Protection des Oiseaux, qui vous aidera à reconnaître les oiseaux présents dans nos jardins, à l’aide d’un petit jeu.

SVL Serres du Val de Loire – Jardincouvert.com, entreprise mazé-milonnaise qui vous invitera à la découverte des serres potagères et d’agrément fabriquées localement.

Différentes animations auront lieu tout au long de la matinée :

De 9h à 13h : la commune mettra à votre disposition sacs poubelles, gants et pinces pour aller à la chasse aux déchets !

De 9h à 13h, ASPIRE vous proposera un atelier de réemploi (souvenez-vous des super tabliers de jardiniers à base de vieux jeans !)

À 9h30, 10h30 et 11h30 : les représentants de l’équipe espaces verts de la commune vous emmèneront en balade à l’éco-pâturage qui vient d’être créé.

De 10h : 12h : le CAV Toile de Graines animera un atelier créatif à partir de recyclage.

De 10h à 13h : vous pourrez profiter d’un atelier cyanotype en libre accès (dans la limite de 75 personnes sur la matinée), avec Amélie Berthou, photographe. Repartez avec votre carte postale ou votre marque-page !

Et pour les familles, le retour du Science Tour !

Le Science Tour des Petits Débrouillards propose aux familles de partir en exploration dans les espaces naturels du Maine et Loire et fait étape à Mazé-Milon. Retrouvez le beau camion et les animateurs et animatrices scientifiques des Petits Débrouillards. Ils vous offriront

des animations ludiques permettent d’observer et de comprendre la biodiversité à l’aide de jeux, d’outils d’exploration et d’observation. Venez apprendre à vous servir d’outils variés : loupes, outils de relevés de végétaux et d’observation des petites bêtes (aspirateurs à insectes, tarières, parapluies japonais, boites-loupe…), microscopes numériques, tablettes…

“Mon jardin, ma ville” à Mazé

+33 2 41 80 60 19 https://www.maze-milon.fr/

Des invités sur le marché : toute la matinée, en plus de vos commerçants habituels, retrouvez :

Alisée qui vous proposera de découvrir l’énergie photovoltaïque et vous conseillera pour une éventuelle installation à domicile.

Le CAV Toile de Graines qui vous présentera ses activités, nombreuses et variées !

Les Jardiniers du Val d’Authion, qui concocteront pour l’occasion toutes sortes de jus issus de leur production : détox, jus de fruits, apéritifs…

La Ligue de Protection des Oiseaux, qui vous aidera à reconnaître les oiseaux présents dans nos jardins, à l’aide d’un petit jeu.

SVL Serres du Val de Loire – Jardincouvert.com, entreprise mazé-milonnaise qui vous invitera à la découverte des serres potagères et d’agrément fabriquées localement.

Différentes animations auront lieu tout au long de la matinée :

De 9h à 13h : la commune mettra à votre disposition sacs poubelles, gants et pinces pour aller à la chasse aux déchets !

De 9h à 13h, ASPIRE vous proposera un atelier de réemploi (souvenez-vous des super tabliers de jardiniers à base de vieux jeans !)

À 9h30, 10h30 et 11h30 : les représentants de l’équipe espaces verts de la commune vous emmèneront en balade à l’éco-pâturage qui vient d’être créé.

De 10h : 12h : le CAV Toile de Graines animera un atelier créatif à partir de recyclage.

De 10h à 13h : vous pourrez profiter d’un atelier cyanotype en libre accès (dans la limite de 75 personnes sur la matinée), avec Amélie Berthou, photographe. Repartez avec votre carte postale ou votre marque-page !

Et pour les familles, le retour du Science Tour !

Le Science Tour des Petits Débrouillards propose aux familles de partir en exploration dans les espaces naturels du Maine et Loire et fait étape à Mazé-Milon. Retrouvez le beau camion et les animateurs et animatrices scientifiques des Petits Débrouillards. Ils vous offriront

des animations ludiques permettent d’observer et de comprendre la biodiversité à l’aide de jeux, d’outils d’exploration et d’observation. Venez apprendre à vous servir d’outils variés : loupes, outils de relevés de végétaux et d’observation des petites bêtes (aspirateurs à insectes, tarières, parapluies japonais, boites-loupe…), microscopes numériques, tablettes…

Place de l’église Mazé Mazé-Milon

dernière mise à jour : 2022-05-09 par