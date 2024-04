Mon jardin face au changement climatique Beaumont-en-Véron, samedi 15 juin 2024.

Mon jardin face au changement climatique Beaumont-en-Véron Indre-et-Loire

Samedi

Le climat se dérègle et il devient nécessaire d’adapter nos jardins à ces nouvelles contraintes. Mieux gérer les Eaux de pluie et l’arrosage, bien utiliser et choisir la végétation, prendre soin des sols autant de thématiques qui seront abordées lors de cette animation qui se déroulera dans une visite de jardin. RDV à 10h devant la Mairie de Beaumont en Véron EUR.

Début : 2024-06-15 10:00:00

fin : 2024-06-15

Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@cpievaldeloire.org

