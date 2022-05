Mon jardin des 4 saisons – Cie Fais pas ci Fais pas ça La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

La Sabline – Médiathèque, le mercredi 4 mai à 18:00

C’est le retour du printemps au potager, Gingko, grand jardinier émérite attend son amie Symphorine qui, elle, a tout à apprendre… A condition qu’elle n’en fasse pas qu’à sa tête ! Dans cette fable poético-humoristique, nos deux compères devront accorder leurs violons pour le bien de la nature…

Gratuit / Sur inscription / Famille à partir de 3 ans

