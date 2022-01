Mon ivresse – Trio Maria Robin Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Mon ivresse – Trio Maria Robin Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 10 mars 2022, Nantes. 2022-03-10 Concerts du 10 au 12 mars 2022 à 20h30 + vendredi 11 mars 2022 à 14h30

Horaire : 20:30 21:45

14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)

Concerts du 10 au 12 mars 2022 à 20h30 + vendredi 11 mars 2022 à 14h30

Chanson / Musiques du Monde. Accompagnée à la guitare par Steven Fougères et à l'accordéon par François Poulain, la chanteuse et danseuse Maria Robin nous dévoile son univers à travers ses compositions en français aux influences gitanes et orientales. Durée : 1h15 Tout public

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme
Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

