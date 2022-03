Mon Histoire Pressée Théâtre du Grand Rond Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Mon Histoire Pressée Théâtre du Grand Rond, 16 mars 2022, Toulouse. Mon Histoire Pressée

du mercredi 16 mars au samedi 26 mars à Théâtre du Grand Rond

### Spectacle jeune public **Dans le cadre du Printemps du Rire.** 5 histoires en 50 minutes, c’est le défi relevé par la compagnie La Porte Ouverte, qui s’empare des _Histoires Pressées_ de Bernard Friot ! Un rythme effréné pour ces pépites acidulées et bien frappées qui nous transportent dans l’univers rocambolesque d’un enfant de 10 ans. Des tranches de vie dans lesquelles nous croisons sa famille, ses amis imaginaires, ses souvenirs mais aussi ses peurs, ses envies d’ailleurs et sa joie de vivre. Compagnie Ailleurs et Ici / La Porte Ouverte Auteur : Bernard Friot ### Plus d’infos [Site web](http://www.grand-rond.org/) ![]() ### Infos pratiques Jeune public dès 6 ans Du 16 au 26 mars à 15h les mercredis et samedis Durée : 50mn

6€ / 5€

Culture Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T15:00:00 2022-03-16T15:50:00;2022-03-19T15:00:00 2022-03-19T15:50:00;2022-03-23T15:00:00 2022-03-23T15:50:00;2022-03-26T15:00:00 2022-03-26T15:50:00

