on se réinvente… Un spectacle sur la préservation de la biodiversité qui tente de réparer, de stimuler et initier des transformations positives tout public dès 7 ans Mise en scène et interprétation Isabelle Bach Texte Isabelle Bach et Gérard Sanchez Isabelle Bach, ex prof de S.V.T, alias Ghislaine Berthion, est chercheuse au sein de l’Institut des Utopies Concrètes, le I.U.C . Experte en solitude, une nuit d’insomnie, elle est « visitée » par l’esprit du G.I.E.C (GroupementIntergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat) et au matin elle décide de partir en mission interplanétaire pour inverser la vapeur du réchauffement climatique, tourisme@ladomitienne.com +33 4 67 32 88 77 Colombiers

