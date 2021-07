Agde Agde Agde, Hérault MON HISTOIRE A LA PLAGE Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault Agde Mon histoire à la plage » animée par Matthieu Métivet:

Des contes pour petites et grandes oreilles, en toute simplicité, pour laisser son imaginaire voyager.

Mon histoire à la plage » animée par Matthieu Métivet:

Des contes pour petites et grandes oreilles, en toute simplicité, pour laisser son imaginaire voyager.

Vous aurez l'occasion d'écouter les contes présents dans nos ouvrages jeunesse. Plusieurs histoires vous seront présentées lors de chaque séance. à partir de 6 ans – places limitées

mediatheque@ville-agde.fr +33 4 67 94 68 00 http://www.mediatheque-agde.fr/EXPLOITATION/

Des contes pour petites et grandes oreilles, en toute simplicité, pour laisser son imaginaire voyager.

dernière mise à jour : 2021-07-07

