Mon herbier des arbres Rives-en-Seine, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Rives-en-Seine. Mon herbier des arbres 2021-07-11 14:00:00 – 2021-07-11 Villequier 107 Route Châteaux

Rives-en-Seine Seine-Maritime Rives-en-Seine Spécial Enfants : Apprends à reconnaître les arbres remarquables du bois de Villequier et réalise un herbier de leurs feuilles et de leur écorce.

RDV parking du poney club, 107 route des châteaux à Rives-en-Seine (Villequier).

