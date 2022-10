Mon grand-père était magicien

En fait pas vraiment… Mais son grand père était magicien ! Ce qui lui donne l’espoir de pouvoir un jour, lui aussi, percer les secrets de la magie…



Au cours de son histoire vous apprendrez les avantages de la vie avec un grand père artiste, une grand-mère couturière et une petite soeur un peu chipie. Et vous verrez que Sébastien n’est pas au bout de ses surprises dans sa quête pour devenir un véritable MAGICIEN !



Sébastien Fourie fera partie de la délégation de magiciens qui représenteront la France aux championnat d’Europe de magie en 2021.



