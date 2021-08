Mon Grand-Père, compagnie L’Embellie Musculaire Théâtre Massenet, 14 octobre 2021, Lille.

Mon Grand-Père, compagnie L’Embellie Musculaire

Théâtre Massenet, le jeudi 14 octobre à 20:00

**Jeudi 14 octobre à 14h et 20h** **Durée : 1h** **Dessins de vie** **Pour tout le monde dès 10 ans** Ombline de Benque mêle récit et dessin en direct pour retracer sa relation avec son grand-père, quand celui-ci attendait de mourir et elle de donner la vie. **Témoignage autobiographique, son spectacle met en lumière un duo transgénérationnel et fusionnel entre une future maman et un futur centenaire**. L’un refusant que son corps s’affaiblisse, l’autre acceptant difficilement de perdre sa liberté de mouvements. Sur le ton d’un journal intime, l’artiste dessine l’indicible et reconstruit, réinterprète ses souvenirs au gré de son pinceau pour nous faire vivre ce récit, comme la chronique de leurs liens. Distribution : Texte, mise en scène et interprétation : Ombline de Benque ; Dramaturge et mise en scène : Caroline Nardi Gilletta ; Accompagnement corporel en Body-Mind Centering® : Katia Petrowick ; Lumière et technique : Lucie Joliot ; Diffusion : Mariana Rocha Coproductions : Culture Commune – Scène Nationale du bassin minier du Pas-de-Calais Espace Sorano de Vincenne, La Bergerie Centre culturel de Nangis, Espace Comme Vous Émoi de Montreuil.

Sur réservation sur www.theatre-massenet.com

Quand Ombline de Benque mêle récit et dessin en direct pour retracer sa relation avec son grand-père, quand celui-ci attendait de mourir et elle de donner la vie.

Théâtre Massenet 4 rue Massenet Lille Lille Fives Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T20:00:00 2021-10-14T21:00:00