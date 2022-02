MON GOSIER DE MÉTAL PARLE TOUTES LES LANGUES – PETIT THÉÂTRE DE POUANCÉ Ombrée d’Anjou, 19 mars 2022, Ombrée d'Anjou.

MON GOSIER DE MÉTAL PARLE TOUTES LES LANGUES – PETIT THÉÂTRE DE POUANCÉ

2022-03-19

Ombrée d'Anjou

8 8 EUR « Mon gosier de métal parle toutes les langues », c’est l’histoire d’une drôle de cohabitation entre deux pieds en céramique, deux dans la neige, une pince à sucre et un ventilateur de bureau. On assiste à l’évolution et au déroulement d’un quotidien miniature dans lequel chaque objet possède un caractère bien à lui. C’est un dialogue muet qui s’installe, un micro voyage au coeur d’un gosier de métal.

A partir de 6 ans – Famille

Durée : 45 minutes

Théâtre de marionnettes et d’objets « Mon gosier en métal parle toutes les langues » proposé au Petit théâtre de Pouancé, le 19 mars 2022.

+33 6 16 02 23 64

