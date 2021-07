Mon Festival (détails à venir) Ville de Grigny, 27 août 2021-27 août 2021, Grigny.

Mon Festival (détails à venir)

du vendredi 27 août au samedi 28 août à Ville de Grigny

**Deux jours de concerts gratuits pour bien terminer l’été… Un rendez-vous désormais incontournable dans le paysage culturel sud-est francilien.** **Au fil des années, Mon festival s’est taillé une solide réputation dans le monde du R’n’B, World, Rap. Une fois de plus, il attire des grands noms de la musique et fait partager la scène avec des artistes en devenir de Grigny, avec toujours la même ambition : faire découvrir de nouveaux talents à un très large public afin de pouvoir les mettre directement en relation avec un réseau de professionnels.** À travers ce festival, la ville souhaite accompagner les initiatives des jeunes en valorisant les artistes locaux mais aussi en faisant venir d’autres artistes extérieurs. Le festival réuni 50 artistes et 3 000 spectateurs sur 2 jours. « Mon festival », c’est aussi l’organisation entre janvier et août, de tremplins et de scènes ouvertes permettant à des groupes locaux de gagner la possibilité de jouer en première partie de l’un des trois concerts. L’édition 2021 permettra de réunir sur une même scène les artistes d’envergure national et international suivants : Oumou Sangaré, Amel Bent, Fally Ipupa, Ronissia et DOF ainsi que 6 artistes urbains originaire de la ville feront une prestation Des petites scénes ouvertes seront également proposé au public afin de faire découvrir de nouveaux talents Mon festival, c’est aussi -des exposants associatifs ou des structures de l’industrie musicale qui informe sur les métiers artistiques, technique… – la mise en place d’ateliers d’animation autour du graff et de l’écriture, – la détection de jeunes artistes qui participeront aux premières parties, -les scènes ouvertes, – des ateliers d’écriture + classe de jazz en partenariat avec le conservatoire de musique, – des concours de danse – des stands seront également proposés aux associations grignoises représentantes des 4 coins du monde. Mon festival » vise à montrer que l’art est un facteur d’intégration sociale, de partage de valeurs communes et de citoyenneté à travers l’implication de nombreux jeunes bénévoles.

Mon Festival

Ville de Grigny 91350 Grigny Grigny



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T14:00:00 2021-08-27T21:00:00;2021-08-28T14:00:00 2021-08-28T21:00:00