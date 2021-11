Mont-Saint-Aignan Bibliothèque Marc Sangier EMS Mont-Saint-Aignan, Seine-Maritime Mon extrait préféré en musique Bibliothèque Marc Sangier EMS Mont-Saint-Aignan Catégories d’évènement: Mont-Saint-Aignan

Seine-Maritime

Mon extrait préféré en musique Bibliothèque Marc Sangier EMS, 22 janvier 2022, Mont-Saint-Aignan. Mon extrait préféré en musique

Bibliothèque Marc Sangier EMS, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Le personnel de la bibliothèque et du service culturel, les professeurs de musique proposent un moment de lecture en musique dans une atmosphère douce et chaleureuse situé dans l’espace bar. Lecture Musicale Bibliothèque Marc Sangier EMS Rue Nicolas Poussin 76130 Mont-Saint-Aignan Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Mont-Saint-Aignan, Seine-Maritime Autres Lieu Bibliothèque Marc Sangier EMS Adresse Rue Nicolas Poussin 76130 Mont-Saint-Aignan Ville Mont-Saint-Aignan lieuville Bibliothèque Marc Sangier EMS Mont-Saint-Aignan