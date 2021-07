Saint-Michel-sur-Orge Village Vacances Essonne, Saint-Michel-sur-Orge Mon été, ma région Village Vacances Saint-Michel-sur-Orge Catégories d’évènement: Essonne

Koechlin, _4 pièces_ Glinka, _2 mélodies russes_ Piazzolla, _Oblivion_ Debussy, _Arabesque et rêverie_ Leroy, _Piagiola_ (cor et harpe) Kreisler, _Liebeslied_ (violon et harpe) Fauré, _Berceuse_ Chostakovitch, _Valse_ _Avec les musiciens de l’Orchestre national d’Île-de-France :_ Virginie Dupont, violon Annouck Eudeline, cor Florence Dumont, harpe

Entrée libre

