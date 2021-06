Enghien-les-Bains Place Shumann Enghien-les-Bains, Val-d'Oise Mon été, ma région Place Shumann Enghien-les-Bains Catégories d’évènement: Enghien-les-Bains

Val-d'Oise

Mon été, ma région Place Shumann, 26 juin 2021-26 juin 2021, Enghien-les-Bains. Mon été, ma région

Place Shumann, le samedi 26 juin à 18:00

Concert de Musique de chambre _Avec les musiciens de l’Orchestre national d’Île-de-France :_

Entrée libre

dans le cadre de l’opération mon été ma région Place Shumann Enghien-les-Bains Enghien-les-Bains Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T18:00:00 2021-06-26T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Enghien-les-Bains, Val-d'Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Place Shumann Adresse Enghien-les-Bains Ville Enghien-les-Bains lieuville Place Shumann Enghien-les-Bains