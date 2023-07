Mon été à Belleville – Les mercredis du boulevard ! Marché Belleville Paris, 12 juillet 2023, Paris.

Le mercredi 12 juillet 2023

de 17h30 à 20h30

.Public adolescents. A partir de 11 ans. gratuit

Tu restes à Paris cet été et tu as 11 ans ou plus?

Viens participer aux Mercredis Du Boulevard, tous les mercredis de juillet !

Au programme, de nombreux ateliers gratuits :

– dessins, sérigraphie, graffiti sur t-shirt

– grands jeux en bois, baby foot, chamboule-tout

– Web radio, open mic, création sonore, construction d’une ville virtuelle

– Escape Game Sur Table

– Initiation à la boxe, au break dance et au pana soccer

– Espace chill et restauration à bas prix

– Batucada et Concerts des talents du 11e

Rejoins-nous tous les mercredis de juillet, 17h30 à 20h30, sur le terre-plein central du boulevard de Belleville (métro Belleville).

Évènement Centre social Le Picoulet, Mairie de Paris, Mairie 11e , Préfecture

Marché Belleville boulevard de Belleville 75011 Paris

Contact :

mairie 11