Sur inscription (8 jours avant)

France Alzheimer organise des groupes de parole à destination des aidants familiaux. Mon Espace Services 1 rue Descartes, ZA de la Bretonnière, 85600 Montaigu-Vendée Boufféré 85600 Vendée Pays de la Loire

Le Groupement des Parkinsoniens de Vendée organise un groupe de parole le lundi 16 janvier 2023 de 14h30 à 16h30.

Le groupe de parole offre un espace de soutien et d’écoute à l’intérieur duquel les aidants familiaux vont se rencontrer et échanger sur les problématiques vécues au cours de l’accompagnement d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.

Animés par une psychologue.

Renseignements et inscription (8 jours avant) auprès de France Alzheimer au 02 51 43 71 05 ou contact85@francealzheimer.org

