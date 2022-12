Mon enfant : Son sommeil… et le nôtre ! Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Mon enfant : Son sommeil… et le nôtre !

Saint-Malo, 15 décembre 2022

7 rue Jules Ferry Maison de quartier de Rocabey

2022-12-15 – 2022-12-15

Maison de quartier de Rocabey 7 rue Jules Ferry

Saint-Malo

Animée par Delphine Théaudin, psychologue clinicienne. Réservation conseillée. +33 2 23 18 58 20

