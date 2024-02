Mon enfant et les écrans : une semaine pour bien vivre le numérique en famille, samedi 23 mars 2024.

Du samedi 23 mars 2024 au samedi 30 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

Depuis 2017, la Ville de Paris a mis en place, avec de nombreux partenaires, une stratégie parisienne d’inclusion numérique visant à faire du numérique un levier d’insertion.

Le sujet de la place et des bons usages du numérique concerne toutes les familles, et depuis 2022, des actions de soutien dans le cadre du dispositif « accompagner les parents à l’ère du numérique » sont proposées aux parents.

Des actions visant à faciliter l’accès à des informations, à donner des repères fiables, à partager des conseils et ouvrir l’échange sur ces sujets, entre parents ou avec des professionnels existent. En 2024, la Ville et l’ensemble de ses partenaires vous proposent, dans tout Paris, une semaine d’événements dédiés aux parents et aux enfants de tous âges pour « Bien vivre le numérique en famille ». Les familles parisiennes sont invitées à venir participer aux nombreuses actions prévues, près de chez vous et en ligne.

Les Centres Paris Anim, crèches, centres sociaux, ludothèques, établissements scolaires, centres d’hébergement, associations de quartier, Espaces Publics Numériques, ludothèques, centres de loisirs, acteurs associatifs se sont largement emparés du sujet pour proposer une offre riche et variée.

Venez débattre, échanger, jouer, vous ressourcer !

Plusieurs lieux dans Paris

Adobe Stock Mon enfant et les écrans : une semaine pour bien vivre le numérique en famille