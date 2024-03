Mon enfant et les écrans – programme du 18e arrondissement, samedi 23 mars 2024.

Du samedi 23 mars 2024 au samedi 30 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de la Semaine pour bien vivre le numérique en famille

Centre social La Maison Bleue : Exposition Quiz

Samedi 23 mars : 9h30 – 12h30

Lundi 25 mars : 13h30 – 19h00

Du mardi 26 mars au vendredi 29 mars : 9h30 – 19h00

Samedi 30 mars : 9h30 – 12h30

Exposition Quiz sur le numérique.

Pour tout public.

La Maison Bleue, 24 avenue de la Porte Montmartre, Paris 18e

Bibliothèque Robert Sabatier : Groupe d’échange entre parents (École des parents)

Samedi 23 mars : 10h00 – 12h00

Pour les parents.

Inscription (10 personnes maxi) : Liess Benlalli, liess.benlalli@paris.fr

Bibliothèque Robert Sabatier, 29 rue Hermel, Paris 18e

Association Sirius Productions – FabLab : Fabrication d’objets, impression 3D

Samedi 23 mars : 10h00 – 12h30 ; 14h00 – 18h00

Gravure sur bois de photos.

Pour les familles et jeunes de plus de 12 ans.

Sur inscription : sirius.atelier@gmail.com

Sirius Productions, 3 rue Henri Brisson, Paris 18e

Bibliothèque Vaclav Havel : Découverte des jeux vidéos parents/enfants

Samedi 23 mars : 10h15 – 11h15

Présentation et démonstration de jeux vidéos.

Pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés par un adulte.

Bibliothèque Vaclav Havel, 26 esplanade Nathalie Sarraute, Paris 18e

Association Sirius Productions : Le numérique en famille : « Transmission et apprentissages sur les usages »

Samedi 23 mars : 10h30 – 11h00 ; 11h30 – 12h00

Réseaux sociaux, échanges parents/enfants.

Pour les familles.

Sur inscription : sirius.atelier@gmail.com

Sirius Productions, 16 rue Camille Flammarion, Paris 18e

Association Sirius Productions – Découverte Réalité Virtuelle : concours collaboration intrafamiliale

Samedi 23 mars : 10h30 – 12h30 ; 14h00 – 18h00

Découverte de la VR (casques de réalité virtuelle en 3D temps réel) – C’est une animation avec des dispositifs et des jeux collaboratifs qui seront à chaque fois utilisés en équipe, chaque équipe réunissant un parent et un enfant.

Sirius organise à cette occasion un concours entre les fa millles afin de renforcer l’aspect ludique.

Pour : À partir de 12 ans

Inscriptions conseillées (6 familles par créneau à 10h30 – 14h – 16h) : sirius.atelier@gmail.com

Sirius Productions, 3 rue Henri Brisson, Paris 18e

Bibliothèque Robert Sabatier : Atelier numérique parents/enfants avec les machines du Fablab

Samedi 23 mars : 14h00 – 16h00

Découverte du Fablab : imprimante 3D, découpeuse vinyle…

Pour les parents et les enfants.

Inscription (10 personnes maxi) : Liess Benlalli, liess.benlalli@paris.fr

Bibliothèque Robert Sabatier, 29 rue Hermel, Paris 18e

ENS Torcy : Après-midi « Jeux de société classiques et numériques »

Mardi 26 mars : 10h00 – 12h00

Jeux de société classiques et numériques, café débat : questions, réponses « Prévention des outils numériques ».

Pour les adultes, seniors, familles, adolescent.e.s.

Espace Public Numérique de l’ENS Torcy, 2 rue de Torcy, Paris 18e

Centre Social Accueil Goutte d’Or : Atelier de découverte ludique de la robotique

Mardi 26 mars : 18h00 – 19h30

Ouverture aux parents de l’Atelier hebdomadaire pour les élèves de CM1/CM2, animé par la Goutte d’Ordinateur.

Pour les enfants CM1/CM2 et leurs parents.

Inscription pour les familles ne fréquentant pas l’accompagnement scolaire : auprès de l’Accueil Goutte d’Or Souhila LAOUAMI Codirectrice-Coordination des actions Enfance Jeunesse souhila.laouami@ago.asso.fr , 01 42 51 87 75

Accueil Goutte d’Or, 26 rue Laghouat, Paris 18e

Bibliothèque Robert Sabatier : Permanence : « numérique en famille »

Mardi 26 mars : 18h00 – 20h00

Sensibilisation sur le contrôle parental, les réseaux sociaux, les intelligences artificielles, et plus globalement sur les usages potentiels du numérique dans le cadre familial.

Pour les familles.

Inscription (10 personnes maxi) : Liess Benlalli, liess.benlalli@paris.fr

Bibliothèque Robert Sabatier, 29 rue Hermel, Paris 18e

Centre Social Accueil Goutte d’Or : Atelier pour les parents « L’utilisation du numérique scolaire et en temps libre »

Mercredi 27 mars : 14h00 – 16h00

Atelier thématique pour les parents pendant le temps d’accompagnement scolaire sur la question du « numérique scolaire » : prise en main des outils numériques scolaires parents/ado.

Pour les enfants CM1/CM2 et leurs parents.

Inscription pour les familles ne fréquentant pas l’accompagnement scolaire : auprès de l’Accueil Goutte d’Or Souhila LAOUAMI codirectrice – Coordination des actions Enfance Jeunesse souhila.laouami@ago.asso.fr ; 01 42 51 87 75

Accueil Goutte d’Or, 26 rue Laghouat, Paris 18e

Association Halaye Centre social CAF Belliard : Quel contenu et à quel âge ? Sensibilisation sur les contenus numériques par tranches d’âge

Mercredi 27 mars : 14h00 – 16h00

Groupe d’échanges et de parole, temps de sensibilisation sur les dangers de l’exposition des enfants à des contenus inappropriés.

Pour les parents d’enfants de 6 à 11 ans.

houda.jeddar@cafparis.cnafmail.fr , 06 62 72 24 62

Centre social Belliard, 145 rue Belliard, Paris 18e

ENS Torcy : Après-midi «Jeux de société classiques et numériques»

Mercredi 27 mars : 14h00 – 17h00

Jeux de société classiques et numériques, café débat : questions, réponses « Prévention des outils numériques ».

Pour les élèves d’écoles élémentaires, adolescent.e.s, adultes, seniors.

Espace Public Numérique de l’ENS Torcy, 2 rue de Torcy, Paris 18e

Observatoire de la Parentalité et de l’Éducation au Numérique (OPEN) : Conférence débat : Jeunes enfants et écrans

Mercredi 27 mars : 14h30 – 16h30

Conférence / débat, sensibilisation aux dangers des écrans.

Pour les parents (enfants 0-6 ans) – 50 personnes maximum.

Mairie du 18e, Salle des Fêtes, Paris 18e

Association Sirius Productions – FabLab : Fabrication d’objets, impression 3D

Mercredi 27 mars : 14h30 – 18h00

3D + gravure sur bois des photos de famille.

Pour les familles et jeunes de plus de 12 ans.

Sur inscription : sirius.atelier@gmail.com

Sirius Productions, 3 rue Henri Brisson, Paris 18e

Centre social La Maison Bleue – Sortie culturelle : Visite de la Maison Raymond Poincaré

Mercredi 27 mars : 15h00

Sortie culturelle pour découvrir l’exposition sur «Entrez dans le monde de l’IA» à la Maison Poincaré, 11 rue Pierre et Marie Curie (75005).

Pour tout public.

Inscription (30 personnes maximum) : Accueil Maison bleue.

La Maison Bleue, 24 avenue de la Porte Montmartre, Paris 18e

Bibliothèque Robert Sabatier : Jeux vidéo parents / enfants

Mercredi 27 mars : 15h00 – 18h00

Découverte de jeux vidéo en famille.

Pour les familles.

Inscription : 3 sessions de 15 personnes : Liess Benlalli, liess.benlalli@paris.fr

Bibliothèque Robert Sabatier, 29 rue Hermel, Paris 18e

Cité Educative 18e : Enquête sur les usages numériques des familles / Réunion de présentation

Jeudi 28 mars : 10h00 – 11h00

Présentation d’une enquête qui sera lancée en mai 2024 dans le 18e arrondissement par la Digital Parenting Foundation pour mieux comprendre les usages des enfants et les mécanismes d’accompagnement des parents.

Pour tout public.

Inscription : ceparis18e@ceparis18e.org

Espace Budin, 16 rue Pierre Budin, Paris 18e

Association Halaye : Atelier de sensibilisation à la sécurité sur Internet

Jeudi 28 mars : 14h00 – 16h00

Conférence débat.

Pour tout public.

Informations : assohalaye@gmail.com

Association Halaye, 9 rue Eugène Fournière, Paris 18e

Centre social La Maison Bleue : Sortie culturelle : Visite de la Maison Raymond Poincaré

Jeudi 28 mars : 15h00

Sortie culturelle pour découvrir l’exposition sur « Entrez dans le monde de l’IA » à la Maison Poincaré, 11 rue Pierre et Marie Curie (75005).

Pour tout public.

Inscription (30 personnes maximum) : Accueil Maison bleue

La Maison Bleue, 24 avenue de la Porte Montmartre, Paris 18e

Bibliothèque Vaclav Havel : Atelier jeux vidéo

Jeudi 28 mars : 16h00 – 18h00

Animation en lien avec le Fabtruck d’Orange.

Pour les enfants et jeunes accompagnés par un.e bibliothécaire.

Sur inscription : auprès de la bibliothèque (accueil).

Bibliothèque Vaclav Havel, 26 esplanade Nathalie Sarraute, Paris 18e

ORANGE : FABTRUCK ORANGE + Animations Réalité virtuelle

Jeudi 28 mars : 16h00 – 18h30

Impression 3D, flocage de vêtements…

Pour les familles du quartier, collégien.ne.s.

Fabtruck, Esplanade Nathalie Sarraute, Paris 18e

Centre Social Accueil Goutte d’Or : Atelier pour les parents « L’utilisation du numérique scolaire et en temps libre »

Jeudi 28 mars : 18h00 – 19h30

Atelier thématique pour les parents pendant le temps d’accompagnement scolaire sur la question du numérique scolaire et en temps libre : contrôle parental, réseaux sociaux, risques…

Pour les familles.

Inscription pour les familles ne fréquentant pas l’accompagnement scolaire auprès de l’Accueil Goutte d’Or Souhila LAOUAMI codirectrice- Coordination des actions Enfance Jeunesse souhila.laouami@ago.asso.fr ,01 42 51 87 75.

Accueil Goutte d’Or, 26 rue Laghouat, Paris 18e

ENS Torcy : Après-midi « Jeux de société classiques et numériques »

Vendredi 29 mars : 10h00 – 12h00

Jeux de société classiques et numériques, café débat : questions, réponses « Prévention des outils numériques ».

Pour les adultes, seniors, familles, adolescent.e.s.

Espace Public Numérique de l’ENS Torcy, 2 rue de Torcy, Paris 18e

Association Slashfit et Mairie 18e : Réalité virtuelle et ludothèque

Vendredi 29 mars : 16h00 – 18h00

Découverte de la réalité virtuelle, de l’espace ludothèque et de jeux « classiques » à faire en famille.

Pour les familles.

Mairie du 18e, 1 place Jules-Joffrin – Salle Poulbot, Paris 18e

Centre social La Maison Bleue : Café débat sur les réseaux sociaux

Vendredi 29 mars : 16h00 – 19h00

Échanges parents et adolescent.e.s

Pour tout public (30 personnes maximum)

La Maison Bleue, 24 avenue de la Porte Montmartre, Paris 18e

Association Sirius Productions – FabLab : Fabrication d’objets, impression 3D

Samedi 30 mars de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Gravure sur bois de photos.

Pour les familles et jeunes de plus de 12 ans.

Sur inscription : sirius.atelier@gmail.com

Sirius Productions, 3 rue Henri Brisson, Paris 18e

Association Sirius Productions : Création de jeux interactifs et présentation aux parents – jouer ensemble

Samedi 30 mars de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30

Jeux continus, course de led, quiz musical.

Et sur inscription : loup garou interactif de 14h et 16h et Monopoly One Piece à 15h et 17h.

Pour les familles.

Sur inscription : sirius.atelier@gmail.com

Sirius Productions, 16 rue Camille Flammarion, Paris 18e

Association Sirius Productions : Création de jeux interactifs et présentation aux parents – jouer ensemble

Samedi 30 mars : 10h30 – 11h00 ; 11h30 – 12h00

Jeux continus, course de led, quiz musical.

Et sur inscription : loup garou interactif de 14h et 16h et Monopoly One Piece à 15h et 17h.

Pour les familles.

Sur inscription : sirius.atelier@gmail.com

Sirius Productions, 3 rue Henri Brisson, Paris 18e

ENS Torcy : Après-midi «Jeux de société classiques et numériques»

Samedi 30 mars : 14h00 – 17h00

Jeux de société classiques et numériques, café débat : questions, réponses « Prévention des outils numériques ».

Pour les adultes, seniors, familles, adolescent.e.s.

Espace Public Numérique de l’ENS Torcy, 2 rue de Torcy, Paris 18e

Egalement dans le 18e arrondissement

Des actions pour les familles des Jardins d’Enfants Pédagogiques J.Varennes et E.Fournière. Associations Le Petit Ney et Reconnect.

Les familles de la crèche à l’école élémentaire Dorléac. Associations Le Petit Ney et Cité Educative.

Les parents de l’école 69 Championnet. Association Sirius Productions.

Les familles des écoles maternelles Richomme, Evangile, C.Hermite, E.Duployé. La Cité Educative et le CDAFAL Paris.

Un groupe de collégiennes. Association Halaye et Centre Social La Maison Bleue.

Les publics du Centre d’Hébergement d’Urgence AMLI Barbès. Association Reconnect.

Les publics du Centre d’Hébergement d’Urgence Dubois. Association Le Petit Ney.

Les familles de l’association CIM. Association Reconnect.

Les publics enfants 6-10 ans de l’association inscrits à l’accompagnement scolaire.

Association Le Petit Ney.

Les familles avec enfants 0-6 ans. Associations Le Petit Ney et la Cité Educative.

Les professionnel.le.s dans le cadre de la Cité Educative.

Renseignements auprès des structures concernées.

Plusieurs lieux dans le 18e arrondissement

Contact : https://www.paris.fr/evenements/mon-enfant-et-les-ecrans-une-semaine-pour-bien-vivre-le-numerique-en-famille-54547

