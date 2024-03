Mon enfant et les écrans – programme du 13e arrondissement, samedi 23 mars 2024.

Du samedi 23 mars 2024 au vendredi 29 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de la Semaine pour bien vivre le numérique en famille

Intervention de l’Observatoire de la Parentalité et de l’Education au Numérique (OPEN)

Samedi 23 mars : 15h00 – 16h30

Pour les parents.

Information et réservation sur le site de la Mairie : https://mairie13.paris.fr

Mairie du 13e, 1 Place d’Italie, Paris 13e

Association Internet Sans Crainte : Choisissez vos bonnes pratiques numériques en famille

Samedi 23 mars : 17h00 – 19h00

Atelier parents-enfants.

Pour les parents- enfants de plus de 6 ans.

Information et réservation sur le site de la Mairie : https://mairie13.paris.fr

Mairie du 13e, 1 Place d’Italie, Paris 13e

Digital Village : Family Brunch

Dimanche 24 mars : 11h00 – 14h00

Ateliers parents-enfants alternatifs aux écrans.

Pour les parents avec enfants (de 4 à 8 ans pour les ateliers).

Sur inscription : cafeduvillage@digital-village.fr

Digital Village, 21 rue Albert Bayet, Paris 13e

Mairie du 13e : Exposition

Du lundi 25 mars au vendredi 29 mars. Tous les jours

Exposition hall d’accueil de la Mairie/ Temps d’échanges avec les parents avec la conseillère numérique.

Pour tous les habitants passant en mairie.

Mairie du 13e, 1 Place d’Italie, Paris 13e

Les Jardins numériques : Ateliers robotiques et coding

Mardi 26 mars : 17h30 – 20h30

Faire découvrir aux parents les activités que font leurs jeunes dans le cadre de ces ateliers.

Pour les parents et adolescent.e.s.

Sur inscription : Devienne Charlotte 07 48 61 09 01, charlotte@jardins.numeriques.eu Joseph Han 06 27 07 69 43, jardins.numeriques@gmail.com

Centre Paris Anim’ Baudricourt, 6 rue Simone Weil, Paris 13e

Les Jardins numériques : Atelier créatif numérique de la petite école d’animation multimédia

Mercredi 27 mars : 10h00 – 12h00 et 14h00 – 16h00

Animation d’un atelier créatif numérique intergénérationnel.

Pour les adultes et enfants à partir de 8 ans.

Sur inscription : Charlotte Devienne 07 48 61 09 01 , charlotte@jardins.numeriques.eu , Joseph Han 06 27 07 69 43, jardins.numeriques@gmail.com

Local du centre social CAF Toussarégo, 21 avenue Claude Régaud, Paris 13e

CPAM – Familles parisiennes : devenir acteur des sa santé grâce au numérique

Mercredi 27 mars : 15h00 – 17h00

Conférence.

Pour tous les publics.

Informations et réservation auprès de bruno.dossantosviana@paris.fr

Mairie du 13e, 1 place d’Italie, Paris 13e

Association Slashfit : Atelier parents

Vendredi 29 mars : 18h00 – 19h30

Café débat.

Pour les parents.

Informations : 06 88 50 94 41 , slashfitassociation@gmail.com

Centre social Maison 13 solidaire, 13 rue Annie Girardot, Paris 13e

Egalement dans le 13e arrondissement

Des actions pour les familles des crèches Fontaine à Mulard, Terre d’éveil (Crescendo), du centre de loi sirs Jenner et du centre maternel et parental Ledru Rollin. Associations Slashfit, ASTS et ludothèque Denise Garon.

Le public du Centre CAF Baudricourt.

Renseignements auprès des structures concernées.

Différents lieux du 13e arrondissement

Contact : https://www.paris.fr/evenements/mon-enfant-et-les-ecrans-une-semaine-pour-bien-vivre-le-numerique-en-famille-54547

