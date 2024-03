Mon enfant et les écrans – programme du 12e arrondissement, samedi 23 mars 2024.

Du samedi 23 mars 2024 au samedi 30 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de la Semaine pour bien vivre le numérique en famille

Môm’Frenay – Réseau Môm’Artre : Les dangers et bienfaits des écrans en famille

Samedi 23 mars : 10h00 – 13h00

Un atelier ludique et créatif pour accompagner parents et enfants dans un usage positif et raisonné du numérique.

Pour les familles – parents/enfants.

Réservation : MomFrenay@momartre.com – 07 44 81 32 47 – 01 43 41 84 71

Local Môm’Frenay, Place Henri Frenay, Paris 12e

Association Quokka : Les écrans : Parents à cran, ados accrocs

Samedi 23 mars : 15h00 – 17h00

Atelier interactif : parents, tenez bon… Nos enfants sont nés avec le numérique, il est bénéfique, nous facilite la vie, nous permet de trouver du travail, de communiquer… Il est aussi également important d’accompagner nos enfants, de discuter avec eux et de savoir reconnaître les signaux d’alerte d’une mauvaise utilisation des écrans.

Pour les parents et pré-ados/adolescent.e.

Réservation obligatoire : https://www.quokka.fr/evenments/tous-accrocs-aux-ecrans/

Café Maya Angelou, 10 rue Erard, Paris 12e

Association Colombbus : Atelier robotique et programmation de jeux vidéos

Samedi 23 mars : 16h00 – 18h00

Atelier ludique pour s’initier aux bases de la robotique et du game coding (programmation de jeux vidéos), à la portée de tous et toutes !

Pour les enfants à partir de 10 ans et leurs parents

Sur réservation (10 places disponibles) : tél. 07 81 63 61 46 ou contact@colombbus.org

Colombbus Picpus, 80 boulevard de Reuilly, Paris 12e

Môm’Frenay – Réseau Môm’Artre : Podcast en famille

Lundi 25 mars : 18h00 – 19h00

Apprendre à faire un podcast en famille, créer, faire du lien, s’amuser et utiliser les écrans de façon ludique positive !

Pour les familles – parents/enfants.

Réservation : MomFrenay@momartre.com – 07 44 81 32 47 – 01 43 41 84 71

Local Môm’Frenay, Place Henri Frenay, Paris 12e

Association Relais 59 CSAPA la Corde Raide : Atelier-conférence parents

Mardi 26 mars : 14h00 – 16h00

Atelier-conférence de prévention sur les usages des écrans. Comment mieux accompagner son enfant à travers les âges et les écrans. Comprendre les incidences sociales et sanitaires du numérique.

Pour les adultes et seniors

Réservation obligatoire : Relais 59 : 01 43 43 20 82 , epn.relais59@gmail.com

Espace Public Numérique Relais 59, Place Henri Frenay, Paris 12e

Association Reconnect : Numérique en famille

Mardi 26 mars : 14h00 – 16h00

Utiliser le numérique avec son enfant + Protéger son enfant des risques d’internet.

Pour les parents.

Espace Parisien des Solidarités, 108 avenue Daumesnil, salle d’attente de l’accueil, Paris 12e

Ligue de l’Enseignement et CROK CINÉ : Action autour de l’usage du numérique

Mardi 26 mars : 16h30 – 18h30

Pour les familles. Un accueil est prévu pour les enfants.

Centre Paris Anim’ , Centre Social Maurice Ravel – galerie l, 6 avenue Maurice Ravel, Paris 12e

Centre Paris Anim’ – Centre Social Annie Fratellini : DDD «Défis 3 Days de Diet’RS»

Du mercredi 27 au vendredi 29 mars : 9h30-21h30

Un panel de 15 familles et des jeunes vont se fixer des objectifs de consommation revus à la Diet.

Pour les familles (un accueil est prévu pour les enfants) et les jeunes.

Centre Paris Anim’ , Centre Social Annie Fratellini, 36 quai de la râpée, Paris 12e

Association Quokka – Les écrans : Parents à cran, ados accrocs

Mercredi 27 mars : 13h45 – 15h45

Atelier interactif : parents, tenez bon… Nos enfants sont nés avec le numérique, il est bénéfique, nous facilite la vie, nous permet de trouver du travail, de communiquer… Il est aussi également important d’accompagner nos enfants, de discuter avec eux et de savoir reconnaître les signaux d’alerte d’une mauvaise utilisation des écrans.

Pour les parents et pré-ados/adolescent.e.s.

Réservation obligatoire : https://www.quokka.fr/evene ments/les-ecrans-parents-a-cran-ados-accros/

Mairie du 12e, 130 avenue Daumesnil, Paris 12e

Ligue de l’Enseignement : Stand de prévention et ressources

Mercredi 27 mars : 15h00 – 17h00

Sensibilisation, documentation.

Pour les parents, jeunes et enfants.

Centre Paris Anim’ , Centre Social Maurice Ravel, 6 avenue Maurice Ravel, Paris 12e

Association Relais 59 CSAPA la Corde Raide : Atelier jeunes

Mercredi 27 mars : 16h00 – 17h30

Atelier ludique de prévention sur l’usages des écrans (santé physique et mentale). Influence des écrans sur les mécanismes du corps. Sensibilisation sur les conduites à risques et addictives en lien avec le numérique. Mieux comprendre pour mieux utiliser.

Pour les collégien.nes et lycéen.nes.

Réservation obligatoire : Relais 59 : 01 43 43 20 82 – epn.relais59@gmail.com

Espace Public Numérique Relais 59, Place Henri Frenay, Paris 12e

Association Colombbus : Atelier Robotique et Programmation de jeux vidéos

Mercredi 27 mars : 16h00 – 18h00

Atelier ludique pour s’initier aux bases de la robotique et du game coding (programmation de jeux vidéos), à la portée de tous et toutes !

Pour les enfants à partir de 10 ans et leurs parents.

Sur réservation (10 places disponibles) : 07 81 63 61 46 ou contact@colombbus.org

Colombbus Picpus, 80 boulevard de Reuilly, Paris 12e

Association Quokka – Les écrans : Parents à cran, ados accrocs

Mercredi 27 mars : 16h00 – 18h00

Atelier interactif : parents, tenez bon… Nos enfants sont nés avec le numérique, il est bénéfique, nous facilite la vie, nous permet de trouver du travail, de communiquer… Il est aussi également important d’accompagner nos enfants, de discuter avec eux et de savoir reconnaître les signaux d’alerte d’une mauvaise utilisation des écrans.

Pour les parents et pré-ados/adolescent.e.s.

Réservation obligatoire : https://www.quokka.fr/evene ments/les-ecrans-parents-a-cran-ados-accros-2/

Mairie du 12e, 130 avenue Daumesnil, Paris 12e

Association Colombbus : Café numérique «Écrans, Internet, réseaux sociaux… : le numérique en toute sécurité pour les enfants… et leurs parents !»

Jeudi 28 mars : 16h00 – 18h00

Echange convivial et participatif entre les conseiller.ère.s numériques Colombbus et le public présent en salle d’attente sur la thématique «Internet en toute sécurité pour les enfants et leurs parents».

Pour les parents et adolescent.e.s.

Service Social de Proximité 12, 108 avenue Daumesnil, Paris 12e

Centre social Charenton – Atelier TIP TAP : mon imagier interactif

Jeudi 28 mars : 17h00 – 18h00

Animation autour d’une application sur tablette invitant les enfants accompagnés de leurs parents à créer des histoires munis d’un imagier.

Pour les enfants de 6 à 11 ans et leurs parents.

Inscriptions (Places limitées) : 01 43 07 49 10

Centre social Charenton, 295 rue de Charenton, Paris 12e

CSAPA La corde raide – Mairie du 12e : Conférence risques du numérique (addictions)

Jeudi 28 mars : 17h30 – 19h30

Conférence participative autour du numérique (intérêts et risques, notamment addictions).

Pour les parents, jeunes.

Réservation : lacorderaide@udsm-asso.fr ou DDCT-ma12-aide-num@paris.fr ou sur place.

Mairie du 12e, 130 avenue Daumesnil, Paris 12e

Môm’Frenay – Réseau Môm’Artre : Musique électronique en famille

Jeudi 28 mars : 18h00 – 19h00

Apprendre à réaliser un morceau de musique électronique en famille, créer, faire du lien, s’amuser et utiliser les écrans de façon ludique positive !

Pour les familles – Parents/enfants.

Réservation : MomFrenay@momartre.com – 07 44 81 32 47 – 01 43 41 84 71

Local Môm’Frenay, Place Henri Frenay, Paris 12e

Association Crok Ciné : Profitons du numérique

Vendredi 29 mars : 18h00 – 19h00

Accompagnement, construction identitaire, professionnalisation.

Pour les collégien.ne.s de 11 ans à 15 ans.

Fondation Jeunesse Feu Vert, 5 avenue Courteline, Paris 12e

Association Les Jardins numériques : Présentation des ateliers créatifs numériques de la petite école d’animation multimédia

Samedi 30 mars : 10h00 – 12h00 et 14h00 – 16h00

Pour les familles avec enfants à partir de 8 ans.

Local associatif des Jardins Numériques, 25 rue de Citeaux, Paris 12e

Association Les Jardins numériques : Présentation des ateliers numériques augmentés de la petite fabrique du numérique

Samedi 30 mars : 10h00 – 12h00 et 14h00 – 16h00

Pour les familles avec enfants à partir de 8 ans.

Local associatif des Jardins Numériques, 25 rue de Citeaux, Paris 12e

Association Les Jardins numériques : Présentation du Club ESport ESCD

Samedi 30 mars : 10h00 – 12h00 et 14h00 – 16h00

Présentation du projet.

Pour les familles avec enfants à partir de 8 ans.

Local associatif des Jardins Numériques, 25 rue de Citeaux, Paris 12e

Différents lieux dans le 12e arrondissement

