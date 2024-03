Mon enfant et les écrans – programme à Paris Centre, samedi 23 mars 2024.

Du samedi 23 mars 2024 au mercredi 27 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de la Semaine pour bien vivre le numérique en famille

TUMO Paris au Forum des images

C’est l’école de la création numérique du Forum des images, 100% gratuite et à destination des 12-18 ans. Ce programme pédagogique extrascolaire innovant permet d’apprendre de façon ludique et de développer des compétences dans 8 domaines créatifs du numérique : cinéma, animation, jeu vidéo, musique, dessin, design graphique, modélisation 3D, et programmation.

Tout au long de l’année, des animateurs·rices spécialisé·es accompagnent les jeunes dans leur parcours personnalisé et des professionnel.le.s reconnu·es interviennent lors d’ateliers, afin de proposer une alternance entre activités créatives et technologiques !

Inscriptions toute l’année sur paris.tumo.fr

CinéKids au Forum des images

Le rendez-vous ciné des familles au Forum des images. Les mercredis et dimanches après-midi, rendez-vous pour 1 film + 1 animation + 1 goûter pour les enfants de 18 mois à 8 ans. Jusqu’au 31 mars, le sport et le jeu sont à l’honneur ! Le programme forumdesimages.fr

En sport, en danse, dans un jeu vidéo ou de plateau – et même dans la vie – suivre les règles, c’est important. Mais parfois, les contourner, s’en écarter ou les renverser, c’est nettement plus amusant ! Pour bien commencer l’année, les CinéKids vous invitent, en écho à la programmation générale, à chausser vos crampons (ou vos ballerines) et à lancer les dés pour accompagner nos protagonistes hors norme dans leurs petites et grandes transgressions. Mérida la princesse bouscule les conventions patriarcales, Mumble, le manchot qui ne sait pas chanter, cherche l’acceptation de sa différence, et le gracieux Billy Elliot souhaite danser comme il l’aime. Finalement, tous ces personnages nous apprennent une leçon importante : s’affranchir des règles, c’est bien, mais seulement si c’est pour grandir et prendre en main son destin. Au risque, parfois, de ne pas être très fair-play !

Médiathèque de la Canopée

Agent A : enquête à la médiathèque

Samedi 23 mars : 14h30 – 16h00

Venez en famille nous aider à infiltrer la base de Ruby la rouge ! Ce jeu vidéo ambiance sixties mettra à l’épreuve votre sens de l’observation et de la logique pour résoudre toutes les énigmes.

Pour les enfants à partir de 7 ans et les parents

Réservation : https://www.billetweb.fr/multi_event.php?multi=4662 ou par téléphone 01 44 50 76 56

Médiathèque de la Canopée, 10 passage de la Canopée, Paris 1er

Association Emmaüs connect Paris Centre

Atelier découverte «Parents et numérique»

Mercredi 27 mars 10h30

Atelier de 2h30 sur l’éducation au numérique pour sensibiliser sur les temps d’écran, les contenus choquants, le cyberharcèlement, le contrôle parental, les fake news et les mauvaises rencontres.

Pour les parents, grands-parents

Emmaüs Connect, 8, rue de la Banque, Paris 2e

Centre socioculturel Cerise et partenaires de Paris Centre

Village «Numérique en famille»

Mercredi 27 mars : 14h00 – 19h00

Les Jardins numériques : atelier créatif numérique – Durée : 2h00 – Atelier photo citoyen de ma ville sur le thème des femmes remarquables en sport – en préparation des JO 2024 à Paris.

Médiathèque de la Canopée : Atelier réalité virtuelle

Reconnect : Conférence atelier sur l’e-parentalité ou prévention numérique

La Clairière : Représentation de scénettes humoristiques interactives par les ados sur le thème «réseaux sociaux »

Cerise , régie de quartier

Association Kocoya, Maison du geste et de l’Image (sous ré serve)

Pour tout public

Centre socioculturel Cerise, 46 rue de Montorgueil, Paris 2e

Plusieurs lieux à Paris Centre

Contact : https://www.paris.fr/evenements/mon-enfant-et-les-ecrans-une-semaine-pour-bien-vivre-le-numerique-en-famille-54547

