Mon enfant en mouvement Guingamp Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Guingamp

Mon enfant en mouvement Guingamp, 17 juin 2022, Guingamp. Mon enfant en mouvement Rue Hyacinthe Cheval Centre Social Guingamp

2022-06-17 – 2022-06-17 Rue Hyacinthe Cheval Centre Social

Guingamp Côtes d’Armor Ateliers « Mon enfant en mouvement » Qu’est-ce que c’est ? Un Atelier motricité destiné aux enfants de 3 mois à 3 ans, avec leurs parents, autour du développement moteur de l’enfant, une fois par mois ! Échanges, partage, jeux et plaisirs, en présence d’une psychomotricienne, d’une puéricultrice PMI et d’une animatrice du Relais petite Enfance. +33 6 70 49 51 92 Ateliers « Mon enfant en mouvement » Qu’est-ce que c’est ? Un Atelier motricité destiné aux enfants de 3 mois à 3 ans, avec leurs parents, autour du développement moteur de l’enfant, une fois par mois ! Échanges, partage, jeux et plaisirs, en présence d’une psychomotricienne, d’une puéricultrice PMI et d’une animatrice du Relais petite Enfance. Rue Hyacinthe Cheval Centre Social Guingamp

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Guingamp Autres Lieu Guingamp Adresse Rue Hyacinthe Cheval Centre Social Ville Guingamp lieuville Rue Hyacinthe Cheval Centre Social Guingamp Departement Côtes d’Armor

Guingamp Guingamp Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guingamp/

Mon enfant en mouvement Guingamp 2022-06-17 was last modified: by Mon enfant en mouvement Guingamp Guingamp 17 juin 2022 Côtes-d’Armor Guingamp

Guingamp Côtes d’Armor