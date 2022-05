“Mon endroit…” : Les paysages de Gruchy – Maison natale Jean-François Millet

“Mon endroit…” : Les paysages de Gruchy – Maison natale Jean-François Millet, 4 février 2022, . “Mon endroit…” : Les paysages de Gruchy – Maison natale Jean-François Millet

2022-02-04 – 2022-12-15 C’est souvent avec nostalgie que Jean-François Millet évoque son pays natal dans sa correspondance. Installé à Barbizon dès 1849, il revient très peu à Gruchy, son endroit, mais en croque les paysages à chacun de ses voyages. Dans le cabinet d’art graphique, à travers une sélection de dessins et de gravures, découvrez La Hague de Jean-François Millet. Exposition à découvrir durant la visite de la Maison natale :

– 1er avril au 30 juin, septembre, vacances de printemps et d’automne : tous les jours sauf le lundi, 14h-18h.

– Juillet et août : tous les jours, 11h-18h. STOP COVID-19 .

La Maison natale vous accueille dans le respect des règles sanitaires en vigueur. C’est souvent avec nostalgie que Jean-François Millet évoque son pays natal dans sa correspondance. Installé à Barbizon dès 1849, il revient très peu à Gruchy, son endroit, mais en croque les paysages à chacun de ses voyages. Dans le cabinet… C’est souvent avec nostalgie que Jean-François Millet évoque son pays natal dans sa correspondance. Installé à Barbizon dès 1849, il revient très peu à Gruchy, son endroit, mais en croque les paysages à chacun de ses voyages. Dans le cabinet d’art graphique, à travers une sélection de dessins et de gravures, découvrez La Hague de Jean-François Millet. Exposition à découvrir durant la visite de la Maison natale :

– 1er avril au 30 juin, septembre, vacances de printemps et d’automne : tous les jours sauf le lundi, 14h-18h.

– Juillet et août : tous les jours, 11h-18h. STOP COVID-19 .

La Maison natale vous accueille dans le respect des règles sanitaires en vigueur. dernière mise à jour : 2022-05-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville