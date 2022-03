Mon empreinte écologique Relais Nature du Parc de la Deûle, 21 mai 2022, Santes.

Mon empreinte écologique

Relais Nature du Parc de la Deûle, le samedi 21 mai à 14:00

L’exposition temporaire « Le Monde de la forêt » de Vincent Gavériaux, l’exposition permanente « La Nature retrouvée » et le jardin des expériences vous accueillent pour un riche après-midi tourné vers la Nature et la biodiversité locale. De plus, cette semaine, les animateurs vous proposent une activité, inédite au Relais Nature, focalisée sur le développement durable pour lancer ou alimenter la réflexion et les actions pour la préservation de notre planète et de ses occupants. Notre planète est, selon nos connaissances actuelles, la seule capable d’accueillir les humains dans de bonnes conditions. Elle nous fournit les ressources naturelles nécessaires pour subvenir à nos besoins quotidiens tels que se nourrir, se laver, s’abriter, se chauffer, se déplacer… Cependant ces ressources ne sont pas illimitées. Il est donc important de se questionner sur nos usages : est‐ce que nous utilisons plus que ce que la Nature peut nous offrir ? Est‐ce que les ressources naturelles de la Terre sont suffisantes pour subvenir aux besoins de tous ses habitants ? Est‐ce que mon mode de vie n’est pas en train de participer à l’épuisement des ressources de notre planète ? C’est à ces questions que tente de répondre le tapis de l’empreinte écologique mis à disposition par le Forum départemental des Sciences. Grâce à lui, les visiteurs pourront, accompagnés des animateurs du Relais Nature, évaluer de façon ludique les conséquences sur la planète de leurs habitudes. Cette approche conviviale, sous la forme d’un jeu, permet à tous, petits et grands, d’engager facilement une réflexion sur les gestes simples à mettre en œuvre et sur les possibilités d’agir à moyen et long terme. Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité à cette animation. _Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment._ Cette journée est un événement de « **La Grande Traversée** » : du 17 mai au 5 juin 2022, MOSAÏC et le Relais Nature du Parc de la Deûle vous invitent à voguer d’une rive à l’autre pour profiter des festivités. Et du mardi 17 au dimanche 22 mai, c’est la **Fête de la Nature** au Relais Nature du Parc de la Deûle et sur les espaces de Nature ouverts : des conférences, des ateliers, un temps de clôture festif au Relais Nature et aussi des sorties naturalistes partout dans la métropole. Programme complet sur : [[https://enm.lillemetropole.fr](https://enm.lillemetropole.fr)](https://enm.lillemetropole.fr)

Compris dans le tarif d’entrée : 3 € / 2 €

Le Relais Nature célèbre la Fête de la Nature du 17 au 22 mai ! Profitez de ce week-end pour (re)découvrir le lieu. Ce samedi, découvrez quelle est votre empreinte environnementale.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T18:30:00