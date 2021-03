Altenach Altenach Altenach, Haut-Rhin Mon élevage de poules Altenach Catégories d’évènement: Altenach

Haut-Rhin

Mon élevage de poules, 20 mars 2021-20 mars 2021, Altenach. Mon élevage de poules 2021-03-20 14:00:00 – 2021-03-20 17:00:00

Altenach Haut-Rhin Altenach Comment faire des œufs à partir d’épluchures de carottes ? En élevant des poules ! Nicolas Foessel vous propose un atelier pratique pour faire le tour des connaissances de bases sur le petit élevage familial de poules pondeuses (alimentation, comportement, aménagement du poulailler) pour assurer à vos poules un bon accueil qui sera remercié en œufs frais. Une visite du poulailler de la MNS vous familiarisera avec son entretien courant. Inscription obligatoire au 03 89 82 22 50 avant le 18 mars 2021 un atelier pratique pour faire le tour des connaissances de bases sur le petit élevage familial de poules pondeuses. Inscript° obligatoire au 03 89 82 22 50 avant le 18 mars. +33 3 89 08 07 50 un atelier pratique pour faire le tour des connaissances de bases sur le petit élevage familial de poules pondeuses. Inscript° obligatoire au 03 89 82 22 50 avant le 18 mars. Comment faire des œufs à partir d’épluchures de carottes ? En élevant des poules ! Nicolas Foessel vous propose un atelier pratique pour faire le tour des connaissances de bases sur le petit élevage familial de poules pondeuses (alimentation, comportement, aménagement du poulailler) pour assurer à vos poules un bon accueil qui sera remercié en œufs frais. Une visite du poulailler de la MNS vous familiarisera avec son entretien courant. Inscription obligatoire au 03 89 82 22 50 avant le 18 mars 2021

Détails Catégories d’évènement: Altenach, Haut-Rhin Autres Lieu Altenach Adresse Ville Altenach