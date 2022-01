Mon école me lit une histoire Ecole de Saint-Etienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Mon école me lit une histoire Ecole de Saint-Etienne, 21 janvier 2022, Saint-Étienne. Mon école me lit une histoire

du vendredi 21 janvier au dimanche 23 janvier à Ecole de Saint-Etienne Les écoles lisent une histoire ! Ecole de Saint-Etienne 9 rue des docteurs Charcot 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T00:00:00 2022-01-21T23:58:00;2022-01-22T00:00:00 2022-01-22T23:58:00;2022-01-23T00:00:00 2022-01-23T23:58:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Ecole de Saint-Etienne Adresse 9 rue des docteurs Charcot 42000 Saint-Etienne Ville Saint-Étienne lieuville Ecole de Saint-Etienne Saint-Étienne Departement Loire

Ecole de Saint-Etienne Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/