Mon doudou à la ferme Les gites de Breizh Valley Saint-M’Hervé, dimanche 14 juillet 2024.

Mon doudou à la ferme dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 15 juillet – 16 août Les gites de Breizh Valley 368€ la semaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-15T00:30:00+02:00 – 2024-07-15T23:00:00+02:00

Fin : 2024-08-16T08:00:00+02:00 – 2024-08-16T15:30:00+02:00

Enfile tes bottes et rejoins tes copines et tes copains pour de nouvelles découvertes !

À 10 minutes de Vitré, c’est à Saint-M’Hervé, commune dynamique de 1300 personnes, que nous déposerons nos valises. Situé en pleine campagne, le domaine de la Haute Hairie bénéficie d’un calme absolu et d’une proximité avec la nature.

Le centre se situe en plein cœur de la nature et juste à côté d’un centre équestre. Les enfants sont hébergés dans des chambres de 2 à 6 lits, toutes équipées d’une douche, de toilettes et d’un lavabo. Le centre est composé d’une grande salle d’activités, d’une salle pour manger et d’une cuisine où les repas seront préparés chaque jour à partir de produits frais et locaux. De plain-pied, les locaux sont spécialement pensés pour accueillir de jeunes enfants et permettre une plus grande autonomie. Un vaste terrain entoure le centre, composé d’une cour où les repas pourront être pris les jours de beau temps, d’un petit bois permettant de faire de grands jeux et d’un coin pique-nique. Un préau est également attenant au centre pour des activités abritées en cas de pluie ou de fortes chaleurs.

Durant tes vacances, tu choisiras chaque jour les activités qui te plaisent en fonction de tes envies du moment.

L’atelier peinture et petits bricolages nous permettra de fabriquer des jouets et de jolis souvenirs. À l’atelier cuisine, nous réaliserons de délicieux gâteaux pour le goûter. Tu pourras aussi te déguiser, chanter, danser et même monter un petit spectacle.

Le centre dispose également d’un coin bibliothèque où tu pourras te reposer en écoutant une histoire ou en regardant un livre.

À l’extérieur du centre, c’est un vrai terrain de jeux ! Nous partirons à la découverte des grands espaces verts qui nous entourent. Tu pourras courir dans les prés, jouer au bord de la rivière ou encore rechercher les trésors de la nature ! L’équipe d’animation organisera de nombreuses activités : jeux sensoriels ou sportifs, découverte de la nature, chansons…

Par petits groupes, nous irons visiter une ferme pas très loin du centre de vacances. Nous pourrons approcher le troupeau de chèvres et assister à la fabrication du fromage. Tu pourras même le goûter !

Les petits sentiers autour du centre peuvent être empruntés pour de jolies balades afin de découvrir les environs. Un pique-nique au plan d’eau ou une nuit sous la tente à quelques mètres du centre peuvent être organisés pour celles et ceux qui aiment l’aventure !

Du lun 15 juillet au ven 19 juillet 2024 5 jours 368€

Du lun 22 juillet au ven 26 juillet 2024 5 jours 368€

Du lun 29 juillet au ven 2 août 2024 5 jours 368€

Du lun 5 août au ven 9 août 2024 5 jours 368€

Du lun 12 août au ven 16 août 2024 5 jours 368€

Les gites de Breizh Valley La Haute Hairie, Saint-M’Hervé Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.wakanga.org/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 09 12 39 »}, {« type »: « email », « value »: « info@wakanga.org »}]

petite enfance respect du rythme