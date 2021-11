La Crèche La Crèche Deux-Sèvres, La Crèche Mon Dîner Fermier La Crèche La Crèche Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Crèche

Mon Dîner Fermier La Crèche, 4 novembre 2021, La Crèche. Mon Dîner Fermier La Crèche

2021-11-04 – 2021-11-04

La Crèche Deux-Sèvres La Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres vous propose de retrouvez tous les jeudis de chaque mois sous les halles de la Crèche (79) des plats cuisinés locaux à emporter.

Dès le 4 novembre sous les halles de La Crèche (79) de 17h à 20 h les producteurs proposeront des plats cuisinés à emporter.

Pensez à apporter vos boîtes alimentaires.

>> Renseignements Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres au 05 49 77 15 15 Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres

La Crèche

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, La Crèche Autres Lieu La Crèche Adresse Ville La Crèche lieuville La Crèche