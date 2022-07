Mon cyanotype encadré Sens, 6 août 2022, Sens.

Mon cyanotype encadré

101 rue du Général Dubois Sens Yonne

2022-08-06 – 2022-08-06

Sens

Yonne

EUR 50 50 MON CYANOTYPE ENCADRE

Vous prendrez bien un peu de bleu ? Après le vert … ?

Et oui ! Parce que la cyanotypie produit des images bleues. Cet atelier, Mon Cyanotype Encadré, vous propose de repartir avec votre réalisation encadrée au format 30X40cm. Herbier ? Paysage ? Portrait ? Et pourquoi pas une devise ? C’est selon votre humeur entre bleu cyan et bleu de Prusse.

Mais ce qui est sûr c’est qu’en repartant, vous aurez :

des connaissances en photographie

+

été initié(e) au procédé du cyanotype

+

une image sensible à regarder

A 15h, le samedi 23 juillet et/ou le samedi 6 août

50€ la séance

(de 1h à 3h en fonction du nombre d’inscrits)

lesateliers@sabinelegrand.art

