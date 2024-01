Mon corps de ferme rencontre avec Aurélie Olivier Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy, mardi 12 mars 2024.

Mon corps de ferme rencontre avec Aurélie Olivier « J’ai vécu 18 ans à l’intérieur d’une ferme

j’ai vécu 18 ans à l’extérieur d’une ferme

j’ai la majorité des deux côtés j’en ai assez des deux côtés » Mardi 12 mars, 18h00 Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Gratuit, réservation conseillée

Début : 2024-03-12T18:00:00+01:00 – 2024-03-12T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-12T18:00:00+01:00 – 2024-03-12T19:30:00+01:00

Aurélie Olivier, originaire de Trégrom dans les Côtes d’Armor, est l’autrice de Mon corps de ferme, un texte poétique dans lequel elle raconte son enfance dans une ferme d’élevage.

S’ils sont personnels, ces souvenirs d’enfance rurale dépassent l’intime et reflètent une époque, une société, à travers le prisme du monde agricole, de l’industrie agro-alimentaire.

Nous sommes ravies de recevoir Aurélie Olivier pour une lecture suivie d’un échange avec le public. Elle dédicacera son livre à celles et ceux qui le souhaitent.

Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe 1, rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne 02 96 72 14 24

Mardi 15h 18h

Mercredi 10h 12h et 14h 18h

Vendredi 15h 19h

Samedi 10h 13h et 14h 17h

Dimanche 14h 18h Entrée libre

