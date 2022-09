Mon combat contre le crime

Mon combat contre le crime, 8 octobre 2022, . Mon combat contre le crime



2022-10-08 – 2022-10-08 10:00:00 10:00:00 David Galtier, récemment élu Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille, a le verbe haut et raconte les nombreuses affaires, résolues ou pas, qu’il a suivi pendant sa carriêre : Le petit Grégory, L’affaire Omar Raddad, l’incarcération d’√âmile Louis, la traque de Paul Touvier, le scandale des prothêses PIP. Le Général d’armée David Galtier va vous faire découvrir une gendarmerie moderne, dotée de moyens scientifiques de pointe. La conférence sera le préambule d’une séance de dédicace de son ouvrage « Mon Combat contre le Crime » de 11h à 12h. Le livre, paru aux édition Robert Laffont, sera proposé à la vente par la Librairie le Prado Paradis, sur place. Conférence et séance de dédicace présentée par le Général David Galtier. Une conférence, de 10h à 11h suivie d’un échange avec le public, en entrée libre. dernière mise à jour : 2022-09-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville