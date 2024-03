MON COLOCATAIRE EST UNE GARCE LAURETTE THEATRE AVIGNON Avignon, mardi 2 juillet 2024.

Elle réveille le quotidien de son ancien camarade de collège avec une pincée de sexe, un zeste de séduction et une bonne dose d’humour !Nadège est jolie et manipulatrice. Hubert est naïf, timide et a la libido d’une laitue. Nadège a un plan diabolique pour s’installer à Paris, Hubert est la cible parfaite… Elle frappe à sa porte 25 ans plus tard, un soir, et va chambouler ainsi le quotidien de ce vieux garçon.Presse : « Des acteurs avec de l’énergie à revendre. Sortez les mouchoirs, vous allez pleurer de rire ! Un spectacle à voir absolument. » – LE GUIDE DES THEATRES« Une comédie encore et toujours dans l’air du temps où les comédiens se lâchent pour notre plus grand plaisir ! » – FRANCE SPECTACLES -de Fabrice Blind et Michel DelgadoAvec : Karine Battaglia, Alain BrunelMise en scène : Karine BattagliaGenre : COMÉDIE – THEATRE – HUMOURInfo : Tout publicDurée : 1h20

Tarif : 14.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-07-02 à 12:45

Réservez votre billet ici

LAURETTE THEATRE AVIGNON 16-18 RUE JOSEPH VERNET 84000 Avignon 84