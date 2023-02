MON COLOC’ S’APPELLE MARIVAUX THEATRE DE JEANNE, 16 mars 2023 00:00, NANTES.

THEATRE DE JEANNE NANTES Loire-Atlantique . Textes d’Henri Mariel et Marivaux, mise en scène d’Henri Mariel, interprétation de Praline Michel Une confrontation des langages de l’amour, entre dragues du samedi soir et fins marivaudages. C’est l’histoire d’une trentenaire qui vous raconte ses déboires amoureux, ses petites amours sans lendemain… Mais sa rencontre avec Pierre Marivaux va transformer sa vie sentimentale car le célèbre auteur l’initie au bel artifice des mots et à son usage pour parler d’amour. ?Ce spectacle est une présentation efficace du fameux marivaudage en l’accolant aux déboires amoureux d’un personnage contemporain, dont le langage est plus rustre. Ce décalage se joue par le biais d’une rencontre entre ces deux univers et a pour but de faire parler Marivaux, le confronter au quotidien pour en discerner toute sa force et nous faire réfléchir comparativement à notre propre langage amoureux. ?Dans une forme mêlant le one-man show et le seul en scène, ce spectacle invite le spectateur en plein cœur de la pièce en utilisant le dédoublement de personnages, d’espaces, de narrations pour créer un tourbillon incessant, fortement rythmé, qui donne la part belle à la performance. Une comédie burlesque et pleine de tendresse, des costumes d’époque, des personnages multiples, des situations rocambolesques, un suspens à couper le souffle, une mise en scène décoiffante et l’énergie communicative de la comédienne, évidemment !. Henri Mariel

