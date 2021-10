Nantes Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Loire-Atlantique, Nantes Mon coloc’ s’appelle Marivaux – Praline Michel / Théâtre de l’Entr’Acte Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mon coloc’ s’appelle Marivaux – Praline Michel / Théâtre de l’Entr’Acte Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 30 janvier 2022, Nantes. 2022-01-30 Représentations du 27 au 30 janvier 2022

Horaire : 17:00

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Représentations du 27 au 30 janvier 2022 Comédie. C’est l’histoire d’une trentenaire qui vous raconte ses déboires amoureux, ses petites amours sans lendemain… Mais sa rencontre avec Pierre Marivaux va transformer sa vie sentimentale car le célèbre auteur l’initie au bel artifice des mots et à son usage pour parler d’amour. Une confrontation des langages de l’amour, entre dragues du samedi soir et fins marivaudages. Une comédie burlesque et pleine de tendresse. Des costumes d’époque. Des personnages multiples : hommes, femmes, jeunes gens… Des situations rocambolesques. Un suspens à couper le souffle. Une mise en scène décoiffante et l’énergie communicative de la comédienne. Écriture & Mise en scène : Henri Mariel Interprétation : Praline MichelDurée : 1h15 Public : à partir de 14 ans Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil

