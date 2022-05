Mon cœur – Théâtre Le Merzer Le Merzer Catégories d’évènement: 22200

La troupe Théâtre Au Bourg présente sa nouvelle création : la pièce « Mon cœur » de Pauline Bureau. Elle traite du scandale du Médiator, ce médicament-poison contre lequel, la pneumologue brestoise, Irène Frachon a mené un combat acharné pendant près de 15 ans auprès des victimes pour obtenir son interdiction en 2009. La pièce, basée sur des faits réels, raconte à travers un personnage fictif, qui est un condensé des victimes rencontrées par l'autrice, le parcours d'une femme ordinaire qui a payé au prix fort le désir de perdre des kilos après sa grossesse.

