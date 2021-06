Mon cirque à moi : Diverti’s Mobil Luchapt, 3 octobre 2021-3 octobre 2021, Luchapt.

Mon cirque à moi : Diverti’s Mobil

Luchapt, le dimanche 3 octobre à 11:00

Dans le cadre de la Brocante organisée par les associations et la commune Munis de leur monocycle et de leur charrette remplie d’accessoires, Bric et Brac, promoteurs en spectacle vivant, agitateurs de sourires et bonimenteurs comme des arracheurs de dents ; débarquent ! En déambulatoire ils jouent avec le public au hasard de leur rencontre. Duo burlesque accueilli programmé par la MJC Champ Libre et La Boulit’, Scène Culturelle de Proximité soutenue par la Commune de Luchapt, la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, le Département de la Vienne et la Région Nouvelle Aquitaine.

Accès libre

Duo burlesque

