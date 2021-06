MON CINEMA A ROULETTES Loudéac, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Loudéac.

MON CINEMA A ROULETTES 2021-07-27 14:00:00 – 2021-07-27 18:00:00 rue de Rennes Aquarev

Loudéac Côtes d’Armor Loudéac

Ateliers gratuits cinéma jeune public, mon cinéma à roulettes se déplace dans les communes pour mettre en place des ateliers d’éducation aux images ambulants et en plein air.

Trois axes :

– former à la lecture et au décryptage des images fixes et animées

– amener une réflexion et éveiller l’esprit critique sur les usages du numérique

– aborder les images et les sons de manière interactive et ludique dans un cadre familial ou en groupe.

A partir de 6 ans / famille/ pas d’inscription. RDV sous le tipi.

http://www.quaidesimages.org/

