_**Animation en partenariat avec le PNR Aubrac dans le cadre du programme « Ressource Nuit », avec le soutien de l’Union Européenne, de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, de la Région Occitanie et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.**_ « Mon ciel bien aimé » par Astrolab : partez à la connaissance des folles histoires d’amour du ciel et des étoiles ! Astrolab : Créée en 2006, l’association AstroLab a pour objectif la diffusion de l’astronomie auprès de tous. En lien avec l’Association Française d’Astronomie, Planète Sciences, l’Association des Planétariums de Langue Française, l’AstroLab se déplace avec son laboratoire ambulant pour faire vivre des expériences pédagogiques et recréer du lien avec les éléments naturels environnants. _**[Vêtements chauds de rigueur]**_

passe sanitaire obligatoire

