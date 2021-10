Ormes Espace des Carrières - École de Musique Municipale d'Ormes Loiret, Ormes Mon cher amour Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes Ormes Catégories d’évènement: Loiret

Ormes

Mon cher amour Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes, 14 octobre 2021, Ormes. Mon cher amour

Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes, le jeudi 14 octobre à 18:30

Lecture théâtralisée d’extraits de correspondances d’Albert Camus et Maria Casarès et de slettres de Anne à françois Mitterrand.

Gratuit ; sur réservation

Lecture théâtralisée Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes 2 rue Jean-Antoine de Baïf 45140 ORMES Ormes Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T18:30:00 2021-10-14T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Ormes Autres Lieu Espace des Carrières - École de Musique Municipale d'Ormes Adresse 2 rue Jean-Antoine de Baïf 45140 ORMES Ville Ormes lieuville Espace des Carrières - École de Musique Municipale d'Ormes Ormes