Mon chemin vers l’emploi Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’évènement: Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Mon chemin vers l’emploi Saint-Vincent-de-Tyrosse, 7 novembre 2022, Saint-Vincent-de-Tyrosse. Mon chemin vers l’emploi

2 allée des Magnolias Espace Grand Tourren Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Espace Grand Tourren 2 allée des Magnolias

2022-11-07 – 2022-11-18

Espace Grand Tourren 2 allée des Magnolias

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Landes Au programme :

Des ateliers, de l’information… du lundi 7 au vendredi 18 novembre. Inscriptions auprès du CCAS jusqu’au 28 octobre – 05 58 77 77 41

Un job dating ouvert à tous à la salle de Burry le vendredi 18 novembre de 14h à 16h30 +33 5 58 77 77 41 Ville de Tyrosse

