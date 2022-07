Mon Chemin Trois-Fonds Trois-Fonds, 15 juillet 2022, Trois-FondsTrois-Fonds. Mon Chemin

Trois-Fonds Creuse OT d’Evaux les Bains Trois-Fonds

2022-07-15 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-15 22:00:00 22:00:00 Trois-Fonds

Creuse Trois-Fonds Creuse Salle polyvalente Ventenat Trois-Fonds Salle polyvalente – 20h – Adulte 10€ – Enfants 6€ – Sur réservation Une pièce de théâtre musicale et poétique sur la recherche du bonheur – Evelyne Janssens (comédienne) et Grégoire Dors (pianiste) +33 6 71 14 25 79 Salle polyvalente – 20h – Adulte 10€ – Enfants 6€ – Sur réservation Trois-Fonds Trois-Fonds

dernière mise à jour : 2022-06-30 par OT d’Evaux les Bains

Détails Catégories d’évènement: Creuse, Trois-Fonds Trois-Fonds Autres Lieu Trois-Fonds Trois-Fonds Adresse Trois-Fonds Creuse OT d'Evaux les Bains Ville Trois-FondsTrois-Fonds lieuville Trois-Fonds Trois-Fonds Departement Creuse

Trois-Fonds Trois-Fonds Trois-FondsTrois-Fonds Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trois-fondstrois-fonds/

Mon Chemin Trois-Fonds Trois-Fonds 2022-07-15 was last modified: by Mon Chemin Trois-Fonds Trois-Fonds Trois-Fonds Trois-Fonds 15 juillet 2022 Trois-Fonds Creuse OT d'Evaux les Bains

Trois-FondsTrois-Fonds Creuse