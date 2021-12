Salles Médiathèque municipale de Salles Gironde, Salles Mon chapeau à raconter Médiathèque municipale de Salles Salles Catégories d’évènement: Gironde

Médiathèque municipale de Salles, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

C’est la ronde du chapeau, un tour du monde rigolo. Ce matin, je me suis levée, je me suis habillée, et quand j’ai voulu m’en aller conter…. Ploup ! Il s’était envolé. Qui ? Mon chapeau à raconter Durant une vingtaine de minutes, contes, livres et comptines vont rythmer ce voyage tissé de fils et d’imaginaire. Au milieu d’un tapis, une conteuse. Autour d’elle 6 continents. C’est ainsi que l’histoire commence. Médiathèque municipale de Salles 21 allée Felix Arnaudin 33770 Salles Salles Gironde

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T18:30:00

