Cinéma Le Méliès, le vendredi 20 mai à 18:45

_Geppetto, immigré italien en recherche d’emploi, est venu habiter à Montreuil avec son fils Pinocchio. Dépassé par les documents à remplir pour s’inscrire à Pôle Emploi, Pinocchio lui conseille de se faire aider par le centre social._ _Mon Centre Social_ est un docufiction (20min) réalisé par la compagnie de théâtre _Les Anthropologues_ en collaboration avec le Centre Social Espéranto. La rencontre entre les paroles des acteurs sociaux, des habitants, des élus de la ville de Montreuil et des personnages de fiction fait émerger la dimension vitale de cet outil de médiation qu’est le centre social, tout en plaçant la culture au centre du lien entre habitants. La séance est gratuite et ouverte au public sur réservation via le site [[www.anthropologues.com](www.anthropologues.com)](www.anthropologues.com). Elle sera suivie d’un échange en compagnie de l’équipe du film, du centre social, les élus de la ville de Montreuil et les habitants. Partenaires : DRAC île-de-France, Ministère de la culture et de la communication, CGET, CAF, Fondation BNP Paribas, Dendrobate Films, Centre Social Espéranto

gratuit et ouvert à tous sur réservation

Séance rencontre suivie d’un échange en compagnie de l’équipe du film, du centre social, les habitants du quartier Le Morillon, les partenaires et élu.e.s de la ville de Montreuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T18:45:00 2022-05-20T20:45:00