2022-09-16 – 2022-09-17

Programme de soutien au commerce local sous la forme d'un marathon créatif de 36h. Des porteurs de projets locaux sont accompagnés par des professionnels de l'entreprenariat et du commerce pour challenger leurs activités.

