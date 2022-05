MON CENTRE BOURG A UN INCROYABLE COMMERCE Masevaux-Niederbruck, 3 juin 2022, Masevaux-Niederbruck.

MON CENTRE BOURG A UN INCROYABLE COMMERCE Masevaux-Niederbruck

2022-06-03 – 2022-06-03

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Opération nationale de redynamisation des commerces en centre ville. nSuivez et venez encourager les équipes présentes durant tout le week-end et découvrez leur projet commercial ! nPlusieurs animations auront lieux sur les deux jours, demandez le programme. nOrganisé par la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach.

Opération nationale de redynamisation des commerces en centre ville. nSuivez et venez encourager les équipes présentes durant tout le week-end et découvrez leur projet commercial ! nPlusieurs animations auront lieux sur les deux jours.

+33 3 89 38 81 75

Opération nationale de redynamisation des commerces en centre ville. nSuivez et venez encourager les équipes présentes durant tout le week-end et découvrez leur projet commercial ! nPlusieurs animations auront lieux sur les deux jours, demandez le programme. nOrganisé par la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach.

Masevaux-Niederbruck

dernière mise à jour : 2022-05-12 par