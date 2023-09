Mon carton Bibliothèque Couronnes Naguib Mahfouz Paris, 22 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 22 novembre 2023

de 16h30 à 17h00

.Public enfants. Jusqu’à 3 ans. gratuit

Une performance de théâtre physique, danse et manipulation d’objets par Séléna Rook.

Mon carton. Une personne et un carton comme point de départ. Un spectacle avec peu de paroles, et quelques onomatopées. Au fur et à mesure, sortent du carton de multiples surprises aux différentes qualités : Grand/moyen/petit, construction/envol/rebond, lourd/léger/aérien. La découverte des matières, qui est le travail et le jeu constant des enfants, est transposée de manière étonnante dans ce spectacle qui se déroule au rythme des jeunes enfants.

Artiste dramatique franco-américaine, Selena Rook McMahan est co-fondatrice de l’Association Peekaboo!. Elle s’intéresse surtout à des projets d’art dans des lieux atypiques ou pour des publics qui y ont peu accès. En 2012, elle intègre la compagnie du Rire Médecin, puis en 2022 la Laughter League à New York. Parallèlement à ses activités avec Peekaboo!, elle est artiste-intervenante avec la Brooklyn Museum pour le programme HHArt of Medicine. Elle joue le spectacle « Mon Carton » en France et aux États-Unis. Elle a l’habitude d’être à l’écoute et de s’adapter à l’imprévu, aux individus et groupes avec lesquels elle intervient.

Écriture et comédienne : Selena Rook McMahan / Dramaturge pédagogique : Coline Irwin / Œil extérieur : Felipe Magana

2 représentations (15h30 et 16h30) / Durée 30 min / Gratuit / Sur réservation / Pour les enfants jusqu’à 3 ans

Bibliothèque Couronnes Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

Contact : https://moncarton.squarespace.com/ +33140332601 bibliotheque.couronnes@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.couronnes/ https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.couronnes/

©Peekaboo mon carton