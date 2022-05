Mon cartable connecté Compiègne, 28 mai 2022, Compiègne.

Mon cartable connecté Compiègne

2022-05-28 – 2022-05-28

Compiègne Oise

Grâce à l’opération “Mon cartable connecté”, un enfant hospitalisé peut voir et interagir avec sa classe et son enseignant. Sensible à cette belle action, les 3 clubs du Rotary de Compiègne se mobilisent pour la vente du livre “Mon cartable, quelle histoire !”: 26 souvenirs d’enfances d’écrivains et de personnalités. L’intégralité de la vente sera reversée à l’association et permettra l’achat de nouveaux cartables connectés.

http://moncartableconnecte.fr/

© Mon cartable connecté

Compiègne

