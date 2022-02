Mon camécran déprime mais je me soigne La Gaîté lyrique, 23 février 2022, Paris.

Rendez-vous pour la projection des films « Clean With Me » de Gabrielle Stemmer et « Dear Hacker » d’Alice Lenay, suivie d’une rencontre avec les réalisatrices.

Clean With Me est le film-manifeste de ce nouveau cycle de projections à la Gaîté Lyrique. C’est une étonnante et très remarquée expérience documentaire qui explore les méandres des réseaux sociaux, de YouTube et leur capacité à restituer la plus troublante intimité, pour peu qu’on s’attarde sur ce qui les fonde et les fabrique. Une vraie expérience du dévoilement, également au travail dans Dear Hacker. Ici, il s’agit de réfléchir à l’au-delà de l’écran de l’ordinateur et des pixels. Alice Lenay nous propose une expérience consistant à discerner le vrai du faux et de questionner (pour mieux s’en amuser ?) l’ultra-moderne solitude qui nous guette.

Clean With Me (After Dark)

de Gabrielle Stemmer

France, 2019, 21 min

En présence de la réalisatrice

Sur YouTube, des centaines de femmes se filment en train de faire le ménage chez elles. Bien plus que de simples tutos et derrière l’épanouissement familial affiché, ces vidéos dévoilent des détresses et solitudes vertigineuses. Gabrielle Stemmer a exploré l’univers de ces “cleanfluenceuses” sur internet, et en a fait son film de fin d’études. Clean With Me (After Dark) a reçu le prix spécial du jury au Festival international du court métrage de Clermont- Ferrand en 2020.

Après un parcours universitaire en littérature, Gabrielle Stemmer intègre la Fémis dans le département montage, d’où elle sort diplômée en 2019 avec Clean With Me (After Dark). En parallèle de son activité de monteuse, elle concentre ses projets personnels sur les archives internet, le thème des images trompeuses ou encore la question du modèle féminin.

Dear Hacker

d’Alice Lenay

France, 2021, 60 min

Première projection parisienne

En présence de la réalisatrice

Pendant plus d’un an, Alice Lenay a appelé des artistes, des chercheurs et chercheuses, des hackers et des spécialistes de l’informatique sur des interfaces visiophoniques pour leur faire part d’un vertige éprouvé devant son ordinateur : un jour, la diode de sa webcam se met à clignoter sans raison, laissant croire à la manifestation d’une présence.

Dear Hacker suit ces différentes conversations en créant une écriture numérique singulière, à la fois documentaire, expérimentale et collaborative. L’écran d’ordinateur se transforme ici en laboratoire d’observation de nos relations. Alice Lenay est artiste-chercheuse, titulaire d’un doctorat de recherche et de création sous la direction d’Yves Citton et de Jean-Philippe Lachaux. Ses recherches portent principalement sur les apparitions de visages sur écran, ainsi que sur la question de la rencontre et de l’être-ensemble au sein des environnements médiatiques.

